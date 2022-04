Le cochon d'un tatoueur de Nice retrouvé peinturluré: une enquête ouverte, l'animal confisqué

Il y avait eu la polémique des cochons tatoués de l’artiste belge Wim Delvoye présentés en 2010 au musée d’art moderne et contemporain de Nice. Il y a désormais l’affaire "Burt", un cochon nain vietnamien d’un an, que la police a confisqué la semaine dernière à un jeune tatoueur niçois après la dénonciation (hâtive?) d’une cliente.

Cette dernière a alerté les forces de l’ordre alors qu’elle était tombée nez à nez avec l’animal de compagnie, le groin et le reste couverts de taches violettes.

Burt aurait-il subi les délires artistiques de son propriétaire? Dans le doute, Burt a été confié par la justice à une association de protection animale et les policiers ont procédé à une perquisition du salon où ils ont trouvé quelques grammes de drogue et des armes, information confirmée par le parquet de Nice.

Après 24 heures de garde à vue, le tatoueur niçois a été relâché. Il a tenu ce mercredi à s’expliquer sur ce qu’il considère comme une méprise: "Depuis que j’ai emménagé chez ma nouvelle copine, Burt vit à l’arrière de mon salon. Alors que j’étais absent, il a déchiqueté deux poubelles et s’est couvert de carbone et d’encre. La cliente, au lien de m’interroger, a appelé la police municipale. À aucun moment je n’ai tatoué Burt ou je l’ai maltraité. C’est mon bébé et je vais me battre pour le récupérer", affirme le jeune homme, révolté que la police soit venue l’interpeller devant sa clientèle.

"Quand on s’entraîne à tatouer, on le fait sur de la couenne de porc achetée chez le boucher, parce que la texture ressemble à de la peau humaine, mais sûrement pas sur un animal vivant", se défend-il.

Les armes? "Ce sont des armes de défense détenues légalement", précise le tatoueur qui admet être consommateur de méphédrone, une drogue de synthèse confisquée, elle aussi, par les policiers qui poursuivent une enquête qui devrait se terminer en eau de boudin.

Un vétérinaire vient de confirmer que Burt est en pleine forme.