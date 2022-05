Le chauffard responsable de la mort du fils du chef étoilé Yannick Alléno mis en examen et écroué

Cet homme, qui avait été interpellé peu après les faits, avait été déféré mardi soir au tribunal judiciaire de Paris à l'issue de sa garde à vue.

Une information judiciaire a été ouverte pour homicide et blessures involontaires aggravés (le suspect étant en état d'ivresse et ayant conduit malgré un permis de conduire annulé), dégradations, violences volontaires, vol et délit de fuite.

Le suspect a été mis en examen de ces chefs par un juge d'instruction et écroué.

Le parquet de Paris a par ailleurs ramené à exécution deux autres peines de six et trois mois d'emprisonnement déjà inscrites au casier judiciaire de cet homme, ce qui signifie qu'il devra exécuter ces neuf mois en prison.

Antoine Alléno, 24 ans, qui circulait à scooter, a été heurté à un feu rouge dimanche vers 23H00 dans le VIIe arrondissement de la capitale par un chauffard qui venait de "voler un véhicule de luxe", selon une source policière.

Le jeune homme, qui était à la tête du restaurant "Burger Père et Fils", lancé l'année dernière avec son père, est mort sur place.

Une passagère qui se trouvait sur le scooter et un chauffeur VTC ont également été percutés, a précisé la même source. Souffrant de "multiples contusions", ils ont été transportés à l'hôpital, leur pronostic vital n'étant pas engagé.

Le chauffard a "pris la fuite à pied" mais a été "rapidement interpellé par un policier hors service" de la Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP), selon la source.

"Prometteur et talentueux, Antoine Alléno appartenait à cette nouvelle génération de cuisiniers, déterminée à révolutionner le paysage gastronomique français", a déclaré sa famille dans un communiqué, faisant part de son "chagrin".