Le chanteur Jean-Luc Lahaye mis en examen pour viol et placé en détention provisoire

À l'issue de quarante-huit heures de garde à vue dans les locaux de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), la vedette des années 1980 a aussi été mise en examen pour "agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans, corruption de mineurs" et abus de faiblesse, a précisé cette source.

L'interprète de "Papa chanteur", âgé de 68 ans, est soupçonné d'avoir eu des relations sexuelles avec deux adolescentes alors âgées de 16 et 17 ans, en 2013 et 2014, avait révélé Le Parisien. Il leur aurait aussi "demandé, par internet et caméras interposées, de se dévêtir et de prendre des poses sexuelles", selon le journal.

La garde à vue de la fille du chanteur, entendue pour "subornation de témoins et complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans", avait été levée mercredi en raison de son "état de santé", avait précisé le parquet.

Déjà condamné en 2007 et 2015

Deux femmes avaient également été interpellées, suspectées de "non-dénonciation de crime et complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans". Selon la source proche du dossier, il s'agit des mères des deux victimes, qui les auraient encouragées à avoir des relations avec le chanteur et qui leur auraient demandé ensuite de taire les faits.

Le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire début 2021, après une nouvelle plainte des deux jeunes filles. Elles avaient auparavant porté plainte contre le chanteur, mais s'étaient ensuite rétractées.

Parmi les deux plaignantes, indique le journal, figure l'adolescente, âgée alors de 14 ans, à laquelle Jean-Luc Lahaye avait demandé il y a quelques années de s'adonner à des jeux sexuels par webcam interposée.

Il avait été condamné pour ces faits à un an d'emprisonnement avec sursis le 18 mai 2015 pour corruption de mineure. Jean-Luc Lahaye avait également été condamné en 2007 à 10.000 euros d'amende pour des relations sexuelles avec une mineure de 15 ans.