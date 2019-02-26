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      Plus de 100 skieurs évacués par hélicoptère d'une télécabine à la station des Me...
      Le Toulonnais Frank Colin (au second plan), organisateur des vols, pendant l’audition d’un policier. (Croquis d’audience Rémi Kerfridin)

      La première semaine du procès Air Cocaïne en bref
      Petit à petit, les tableaux se noircissent. Ils permettent d’avoir une vue d’ensemble. Ici, il s’agit de la zone d’où partent les ambulances vers les hôpitaux.

      Ils s’exercent à répondre à un attentat via un jeu de rôles
      Bruno Odos et Pascal Fauret le jour de l’ouverture du procès à Aix.

      Procès Air Cocaïne : l’amertume des pilotes Un accusé fiché comme indic par l’of...

      Le Cannet : sommée de payer pour son père meurtrier

      PAR sandie navarra Mis à jour le 26/02/2019 à 05:20 Publié le 26/02/2019 à 05:20
      Mis à jour le 26/02/2019 à 05:20 Publié le 26/02/2019 à 05:20
      Laurence Le Goff et sa sœur Françoise ont souhaité médiatiser leur histoire afin que d’autres victimes n’aient pas à vivre leur calvaire. Elles ont rédigé une proposition de loi pour que les parents maltraitants ou indignes soient déchus de leurs droits parentaux.

      Laurence Le Goff et sa sœur Françoise ont souhaité médiatiser leur histoire afin que d’autres victimes n’aient pas à vivre leur calvaire. Elles ont rédigé une proposition de loi pour que les parents maltraitants ou indignes soient déchus de leurs droits parentaux. Patrice Lapoirie

      Le Cannet : sommée de payer pour son père meurtrier

      Par sandie navarra Le 26/02 à 05h20 MàJ 26/02 à 05h20

      Son père a tué sa mère il y a 36 ans. Laurence a reçu dernièrement un courrier réclamant de payer ses frais de santé. La Cannettane s’insurge et veut changer la loi

      Des années de souvenirs enfouis qui ressurgissent en quelques secondes. En ouvrant son courrier le 16 novembre dernier, Laurence Le Goff, Cannettane de 46 ans, a replongé dans l’horreur. « Tout est revenu. Les cris, le sang, les odeurs. » La terreur de ce funeste 11 décembre 1982.

      Le jour où son père Daniel a tué sa mère Josiane de deux coups de fusil de chasse, alors qu’elle n’avait…

      La suite du direct