Le Cannet : sommée de payer pour son père meurtrier

Des années de souvenirs enfouis qui ressurgissent en quelques secondes. En ouvrant son courrier le 16 novembre dernier, Laurence Le Goff, Cannettane de 46 ans, a replongé dans l’horreur.
« Tout est revenu. Les cris, le sang, les odeurs. » La terreur de ce funeste 11 décembre 1982.
Le jour où son père Daniel a tué sa mère Josiane de deux coups de fusil de chasse, alors qu’elle n’avait…
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