L'arrestation d'un fils d'"El Chapo" provoque une violente attaque armée au Mexique

Le sort de ce fils, Ovidio Guzman, restait incertain vendredi après des informations de presse selon lesquelles les forces de l'ordre l'avaient finalement relâché.

Une unité de la Garde nationale effectuait une patrouille de routine lorsqu'elle a été la cible de coups de feu provenant d'une maison de Culiacan, la capitale de l'Etat de Sinaloa (nord-ouest), selon Alfonso Durazo, secrétaire d'Etat à la Sécurité et la protection des citoyens.

Les forces de l'ordre ont répliqué en donnant l'assaut à la résidence. Un homme identifié comme étant Ovidio Guzman, un des fils du parrain Joaquin "El Chapo" Guzman, a alors été arrêté avec trois autres personnes, a assuré Alfonso Durazo.

Les fils d'"El Chapo" ont pris le contrôle du cartel de drogue depuis qu'il a été extradé aux Etats-Unis en 2017, où il purge une peine de prison à vie.

Mais des hommes du cartel, lourdement armés et "plus nombreux que les soldats", ont ensuite encerclé la maison et lancé des attaques massives dans divers endroits de la ville, a déclaré M. Durazo.

Cela a déclenché une bataille qui a duré plusieurs heures, laissant les rues jonchées de véhicules brûlés, tandis que les habitants terrifiés prenaient la fuite à la recherche d'un abri.