Les douaniers ont eu du flair, vendredi matin, en contrôlant un bus au péage de la Turbie. Ils ont saisi 16 kg d’herbe de cannabis, conditionnés dans un sac de voyage. Le jeune roumain qui le transportait a été déféré au parquet de Nice hier. Entre-temps, le suspect a été entendu en garde à vue dans les locaux du peloton autoroutier de Saint-Isidore. âgé de 21 ans, résidant en Espagne, il se rendait en Italie avec la marchandise. à ses dires, la drogue lui aurait été remise par un certain « Amigo », pas si amical que ça. L’inconnu lui aurait proposé 2000 euros pour cette mission risquée mais bienvenue dans un contexte de mauvaise passe financière. Mais il lui aurait aussi mis la pression, le menaçant lui et sa famille. Pas étonnant que le jeune Roumain ait tenu son nom secret. Me Corentin Delobel, son avocat, invoquera sans doute cette peur de représailles devant le tribunal correctionnel de Nice. Son client est attendu en comparution immédiate demain.