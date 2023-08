La Préfecture des Alpes-Maritimes interdit aux supporters lensois de venir à Nice avant le match face à Monaco, samedi 2 septembre

Il leur faudra trouver un autre point de chute. La Préfecture des Alpes-Maritimes a pris un arrêté en date du 30 août, "restreignant la liberté d'aller et venir" à Nice, aux supporters de Lens. En d'autres termes, les supporters qui feront le déplacement pour le match opposant le FC Lens à Monaco, sont interdits de séjour à Nice.

La Préfecture justifie cette décision en indiquant qu'il existe un "trouble grave à l'ordre public" et que la "mobilisation des forces de sécurité ne pourra, à défaut de l'adoption de mesures de restrictions et d'encadrement particulières, assurer la sécurité des personnes".

Un "fort antagonisme entre niçois et lensois"

Selon la Préfecture, il existe un "fort antagonisme entre les supporters niçois et lensois, et que la répétition des actions violentes contre ces derniers est toujours envisageable".

Concrètement, il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du RC Lens ou se comportant comme tel, de circuler ou de stationner sur la voie publique entre le samedi septembre à 10h et le dimanche 3 septembre à 20h.

La zone s'étend sur:

La promenade des Anglais du quai des États-Unis jusqu'à l'avenue de Verdun

L'avenue de Verdun

La place Massena

L'avenue Jean Medecin

Le boulevard Jean-Jaures

La place Garibaldi

La rue Cassini

Le quai des Docks

Le quai des Papacino

Le quai de la Douane

Le quai Lunel

La place Guynemer

Le quai des Etats-Unis.

"Sont interdits dans le périmètre et pour la durée définie à l'article 1er, le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes, drapeaux et banderoles dont les inscriptions appellent à la provocation, à la violence ou à la haine et tout objet pouvant être utilisé comme projectile", indique aussi l'arrêté de la Préfecture.