La police lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d'une habitante de Vallauris à la Turbie

Âgée de 48 ans, cette mère de famille était restée seule chez elle, à Vallauris, alors que ses enfants ainsi que son époux étaient absents.

Passionnée de marche mais pas férue de technologies, elle serait partie pour une randonnée en solitaire, sans téléphone.

Les policiers, qui prennent cette disparition très au sérieux, sont parvenus à retracer son départ du domicile familiale ce mardi 20 octobre.

Mais ils perdent sa trace à la sortie d'autoroute de la Turbie, à 7h16. Elle serait donc partie avec sa Renault Twingo bleu/gris, immatriculée BW513YC, vraisemblablement pour une randonnée dans l'arrière pays. De corpulence normale et mesurant 1m71, elle a les yeux vert, les cheveux chatain mi-longs et portait un sac à dos "EastPak" noir avec chaussures marron et des lacets de couleur rouge.

Les policiers précisent qu'il est possible qu'elle se soit désorientée, sachant que ça lui serait déjà arrivé récemment. Sa voiture n'a pas non plus été retrouvée. Si vous détenez une information quelconque, téléphonez à la brigade de sûreté urbaine du commissariat d'Antibes au 04 92 90 78 40 ou au 04 92 90 78 00.