La police intervient quatre fois pour deux anniversaires fêtés dans des appartements loués sur Airbnb à Cannes

Les résidents d’un immeuble situé au 1, rue des Belges (à l'angle de la rue d'Antibes) ont dû se demander si l’on ne fêtait pas la fin du coronavirus, dans la nuit de samedi à dimanche.

Deux fêtes d’"anniversaire", organisées simultanément aux deuxième et troisième étages de la résidence, ont provoqué un certain grabuge dans des appartements loués en Airbnb, et la nuit s’est transformée en interminable feuilleton pour insomniaques.

Sur appel, première intervention de la police municipale à 21h15.

Cinq jeunes avaient été aperçus en train de tambouriner à la porte d’entrée. L’un d’entre eux, en fuite et fortement alcoolisé, sera rattrapé sur la voie rapide. Mais les autres sont déjà entrés, tels des renards dans le poulailler.

A 23 heures, nouvelle sollicitation des forces de l’ordre. Pour du bruit, encore du bruit. Les bringues, l’une organisée par un groupe niçois, l’autre pas des Cannois, battaient leur plein. Résultat: deux PV dressés pour tapage nocturne.

Mais pas question de s’arrêter là. A minuit, rebelote, le carrosse ne s’est toujours pas transformé en citrouille, et les policiers établissent à nouveau quatre PV pour non-respect du couvre-feu.

Fini, au lit? Que nenni!

A 1h30, la PM intervient encore, conjointement avec la police nationale. Cette fois, le bateau ivre tangue et le sens de la fête est parti en quenouille, avec une bagarre entre le groupe du deuxième et celui du troisième étage. La locataire de l’un des appartements sera à son tour sanctionnée d’une contravention.

Dernière alerte? Et oui!

A 2h30, les policiers nationaux frappent à la porte d’un appartement qui fait de la résistance avec son volume sonore. Mais personne n’ouvre, et le silence retombe. Enfin.

On n’ose demander aux autres résidents s’ils ont fait de beaux rêves...