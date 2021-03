La police britannique confirme avoir retrouvé le corps d'une Londonienne disparue, un policier accusé du meurtre

Dans un communiqué de la police, la famille de Sarah a décrit une jeune femme "forte", "enjouée et belle", "gentille et attentionnée", et appelé le public à fournir toute information susceptible d'aider l'enquête.

Contestant la lecture des règles en vigueur contre le coronavirus faite par la police, qui refuse que se tienne le rassemblement, les organisatrices ont saisi la justice vendredi, sans obtenir gain de cause.

Le juge a refusé de se prononcer sur la question du droit de se rassembler selon les règles en vigueur pour lutter contre la pandémie, en vertu desquelles la police a rappelé aux organisatrices qu'elles risquent une amende de 10.000 livres sterling (11.600 euros).

Dans un tweet vendredi soir après le jugement, le mouvement "Reclaim These Streets" a affirmé être en discussion avec la police pour "confirmer comment l'événement peut se tenir d'une manière qui soit proportionnée et sûre, notre priorité numéro 1".

De son côté, la police londonienne a souligné dans un communiqué que son message aux personnes qui voudraient participer était de "rester chez soi" ou de trouver une "manière alternative sûre" d'exprimer son point de vue.

S'il "comprend totalement la force" de l'émotion suscitée par cette affaire, Boris Johnson a appelé la population à respecter les règles face à la pandémie, a déclaré vendredi son porte-parole.

Confiné depuis plus de deux mois, le Royaume-Uni commence à peine à assouplir très progressivement certaines restrictions. Le coronavirus y a fait plus de 125.000 morts, le plus lourd bilan en Europe.