La police arrête quatre suspects et saisit 100 kg de cannabis à Cannes

Deux blessés par balles dans le quartier des Fleurs (ex-Blaquière à Grasse), des règlements de compte en série et policiers pris pour cible dans le quartier de Ranguin-Frayère à Cannes… La situation se dégradait fin 2020 à l’ouest des Alpes-Maritimes à tel point que Fabienne Atzori, procureure de la République de Grasse, avait attitré l’attention des forces de l’ordre.

La police judiciaire de Nice, qui avait une équipe de quatre individus dans le collimateur, a alors décidé d’intensifier ses surveillances dès janvier. Filatures, écoutes téléphoniques… Pendant ces trois derniers mois, les moindres faits et gestes de quatre hommes originaires de Cannes-la-Bocca ont été épiés, enregistrés. "On a assez vite acquis la certitude qu’on ne s’était pas trompé de poissons", confie le commissaire qui dirige l’antenne niçoise de la PJ de Marseille. Âgés de 25 à 30 ans, tous présentent des casiers judiciaires chargés et sont dans l’antichambre du grand banditisme.

Au fil des semaines, la BRB découvre que cette équipe structurée cache un véhicule volé, achète discrètement des combinaisons, des cagoules et qu’elle dispos d’un armement conséquent. Quels étaient leurs projets? Une information judiciaire doit être ouverte ce vendredi pour faire la lumière sur ce point. Les quatre hommes doivent être mis en examen pour "trafic de stupéfiant, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou un délit et infractions à la législation sur les armes".

Sept interpellations

"Après trois mois où l’on a mis de gros moyens humains et techniques, on a acquis une bonne connaissance de leur fonctionnement. Ce sont des garçons déterminés, organisés, méfiants mais aussi assez imprévisibles. Leur armement nous a poussés à passer à l’action cette semaine", explique le patron de la PJ qui souligne que ce travail de fond a été réalisé en étroite collaboration avec les commissariats de Cannes et de Grasse.

Mercredi, à l’aube, sept personnes ont été interpellées à Cannes, Grasse, Mandelieu-la-Napoule et Mougins. Si trois femmes ont été rapidement relâchées, les quatre individus sont restés deux jours et demi en garde à vue avant d’être présentés au parquet de Grasse ce vendredi. Les perquisitions ont confirmé ce que les enquêteurs pressentaient: 100kg de cannabis (pour une valeur sur le marché de gros de 300.000 euros) ont été découverts dans un appartement ainsi que des brouilleurs, des balises de surveillance, une kalachnikov, un fusil à pompe, un pistolet automatique, des cagoules…

Cette équipe, qui baigne dans le narcobanditisme, s’apprêtait-elle à passer à l’action? Est-elle impliquée dans des vols à main armée ou des fusillades? Rien n’a filtré à ce sujet mais ces malfaiteurs avaient suffisamment de matériel pour défendre leur territoire cannois voire pour conquérir d’autres points de deal du département.