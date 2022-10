La manifestation en soutien aux forces de l’ordre initiée par l’extrême droite réunit 200 personnes à Nice

"Allez les Bleus", "Soutien à notre police", "On a besoin de nos policiers". Quelques deux cents manifestants se sont rassemblés ce samedi après-midi devant le théâtre de Verdure pour témoigner leur soutien aux forces de l’ordre. Un rassemblement initié par les élus du groupe Retrouver Nice, "d’union de la droite et des patriotes" au conseil municipal de Nice, présidé par Philippe Vardon (Ex-Rassemblement national), après la mise en examen d’un policier pour "violences volontaires avec arme ayant causé la mort sans intention de la donner".

"Ils ne travaillent pas dans de bonnes conditions"

Le 7 septembre, le fonctionnaire de 23 ans, affecté à la brigade de sécurité routière, avait tiré sur le conducteur d’un véhicule après un refus d’obtempérer avenue Henri-Matisse, au croisement de l’avenue Edouard-Grinda. Tir qui avait causé la mort de l’automobiliste et déclenché une nouvelle polémique autour de l’intervention policière.

"Nous soutenons les policiers. Ils sont trop nombreux en France à se suicider avec leur arme de service, c’est bien la preuve qu’ils ne travaillent pas dans de bonnes conditions. On a besoin de nos policiers sinon les gens vont se faire justice eux-mêmes et s’armer et ça, nous ne le voulons pas", détaillent Angélique et Rebecca, rencontrées dans le cortège qui a cheminé jusqu’au palais de justice.

"Ils sont sans cesse agressés"

"Je ne comprends pas que la justice ne protège pas plus les policiers, déplore Joëlle, pancarte à la main. Ils sont sans cesse agressés et bien souvent ce sont les agresseurs qui sont considérés comme les victimes."

La famille du jeune automobiliste tué, Zied B., avait organisé une marche blanche en sa mémoire le 18 septembre depuis son quartier de la Madeleine jusqu’à la place du palais de justice, au cri de "justice pour Zied". L’extrême droite avait décidé de répliquer en soutenant le policier.