La mairie veut raser un quartier menacé par les intempéries, un riverain refuse de partir

Jackie Cavallin y a ses racines. Sa vie, il l’a construite au Pra-de-Julian. Ce quartier constitué autour du chemin du Pioulier, entre Lubiane et Cagnes, à l’Est de Vence. Sa famille aussi. Il lui est impensable de quitter son fief. Même s’il menace de s’effondrer.

Vençois de souche, l’ancien directeur du service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône est formel: "Je ne partirai pas."

Le retraité a décliné la proposition de la mairie en train de racheter les dix-huit maisons restantes au Pra-de-Julian. Exceptée celle de Jackie Cavallin.

"Ma maison n’a pas bougé"

Le retraité maintient sa position: "C’est indéniable qu’il y a des glissements de terrains et des risques importants pour une partie des maisons. Pas pour la mienne."

Son cocon (placé pourtant en zone rouge risque majeur), il le connaît. Lors des épisodes méditerranéens, le riverain dort sur ses deux oreilles. "On en a connu d’autres des intempéries. Il y a plus de trente ans, pendant de fortes pluies, nous avons retrouvé des rochers de plusieurs mètres au milieu de la route. Celle-ci était d’ailleurs de travers et notre maison n’a pas bougé", confie-t-il, l’œil franc et le sourire en coin.

Ses parents et grands-parents étaient là avant lui. Le Pra-de-Julian, il le connaît comme sa poche: "J’ai fait des rigoles tout autour de la maison, quand il tombe des seaux d’eau, pas une goutte ne pénètre chez moi."

Et pas une pierre de la maison ne bouge. Avant chaque intempérie, Jackie Cavallin, suivi de ses trois chiens, inspecte son terrain: "Je débouche les grilles pluviales, les rigoles." La construction de sa maison ne s’est pas réalisée en un jour: "Elle a été construite à la main, elle suit le rocher, c’est pour ça qu’elle est biscornue. J’ai dû dynamiter la roche pour construire ma piscine, qui est en béton armé. C’est du solide."

L’homme a une confiance sans borne en sa demeure. Mais il n’est pas serein pour autant. Car, désormais, "le dossier ira dans les mains de l’État, à voir s’il accepte ou pas. C’est l’État qui prendra l’initiative, ou non, d’expropriation", souligne Catherine Le Lan, la maire de Vence.

Jackie Cavallin va déposer un dossier au tribunal pour litige. Il remet en cause le traçage de la zone, qui inclut, donc, sa maison.

"Les anciens le disaient déjà"

Le riverain analyse depuis longtemps ce quartier, destiné à être inhabité: "Les maisons situées sur le talus et aux alentours glissent. Le risque est avéré. Les anciens, avant moi, le disaient déjà…"

Pourtant, il a vu les propriétés y fleurir dans les années 1980: "Un hiver, sur le flanc du talus, j’ai vu des troncs d’arbres qui étaient enfoncés de 3 mètres."

S’il est informé sur la situation que connaît le Pra-de-Julian depuis des décennies, il n’a pas l’intention de faire ses valises pour autant. Seul changement notable: dans un futur proche, il n’aura plus un seul voisin.

Au sujet du sort de sa maison, Jackie Cavallin prend les paris: "Si vous revenez dans cinquante ans, vous verrez: ma maison n’aura pas bougé!"

Pour la maire, "un cas d’école"

"Le Pra-de-Julian est étudié comme un cas d’école. Il a toujours bougé", affirme Catherine Le Lan, la maire de Vence.

Dans les années cinquante, soixante, la colline était une zone agricole. L’eau y avait une place prépondérante. "On allait y ramasser les grenouilles", a entendu la maire. Même son de cloche du côté de Jackie Cavallin: "L’eau y ruisselait beaucoup."

Années soixante-dix: les maisons poussent comme des champignons, certaines au sommet d’un talus donnant directement sur la Lubiane. Les permis de construire sont délivrés dans les règles, "en pensant qu’il n’y avait pas de problème", ajoute la maire.

Puis, à la fin de l’année 2000, un glissement de terrain majeur a lieu. Cinq maisons sont évacuées et démolies quelques années plus tard. "Une des maisons avait sa terrasse dans le vide." Les conséquences sont bien plus importantes puisque "ce glissement concerne 35 habitations et le volume de celui-ci est estimé à 1 million de mètres cubes!" Plusieurs études sont réalisées. Des mesures sont prescrites.

Depuis 2012, la Ville a une convention de suivie avec les laboratoires du CNRS de l’université de Nice, GéoAzur. "Le point positif est que, de par la nature géologique du Pra-de-Julian, et en état des mesures qui ont été mises en œuvre [notamment le drainage en zone aval du glissement], les géologues nous disent qu’il n’y a pas de risques de réactivation brutale du glissement."

Aujourd’hui, donc, le glissement continuerait d’avancer, mais de manière millimétrique. "À chaque fois, les services de l’État ont examiné toutes les solutions techniques, y compris celles plutôt innovantes de 2014. Aucune solution étudiée n’était susceptible d’amener un coefficient de sécurité qui permettrait de maintenir les riverains sur site", détaille la maire.

Depuis son élection, Catherine Le Lan a rencontré plusieurs fois les dix-neuf familles qui y habitent toujours. Elles n’ont aucune obligation d’accepter que la mairie achète leur maison, au prix hors risque. Toutes ont accepté, sauf Jackie Cavallin. Une fois que les dix-huit maisons seront rachetées à la fin de 2022, elles seront démolies: "C’est une volonté de notre part de faire en sorte que ceux qui restent ne soient pas dans un no man’s land."