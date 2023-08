La jeune femme percutée par le 4x4 de l'acteur de "Plus belle la vie" Marwan Berreni témoigne

Dans la nuit du 3 au 4 août, une jeune femme a été violemment percutée par une voiture, un 4x4 Mercedes, à la sortie d'une boîte de nuit de Saône-et-Loire. Le véhicule a été identifié comme étant celui de Marwan Berreni, acteur de la série "Plus belle la vie".

Depuis ce terrible accident, les images tournent en boucle dans la tête de Sandra, raconte-t-elle au Parisien. "J'ai vu la voiture arriver droit sur moi. Pourquoi ne pas avoir tenté de m'éviter?"

La jeune femme a été fauchée alors qu'elle promenait son chien. Elle a eu des côtes cassées et des fractures du bassin et de la clavicule. Elle a quitté l'hôpital au bout de trois semaines pour aller dans un centre de rééducation.

Une information judiciaire ouverte

De son côté, Marwan Berreni, dont on ignore encore s'il conduisait ou non le 4x4, reste introuvable. La jeune femme, "dans l'attente", espère avoir un jour "une personne en face" d'elle, que ce soit l'acteur ou non.

Une information judiciaire a été ouverte.

Pour rappel, en février 2022, l'acteur, alcoolisé, avait été placé en garde à vue en Vence après s'être montré agressif envers les gendarmes venus suite à des plaintes pour tapages nocturnes.