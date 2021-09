La gendarmerie démantèle une équipe de cambrioleurs de la Côte d'Azur

Deux malfaiteurs avaient pénétré de nuit dans la maison, malgré la présence des occupants pour voler 230.000 euros de produits de luxe (maroquinerie, montres, bijoux...)

Les premières investigations, confortées par des surveillances et du recueil de renseignement permettent d’identifier une équipe particulièrement organisée, spécialisée dans ce type de fait. Cette dernière est commandée par un Néerlandais d’origine serbe, utilisant toujours le même mode opératoire consistant à effectuer de longs repérages de villas cossues avant de pénétrer de nuit dans les domiciles en présence des occupants.

Une information judiciaire est ouverte le 11 juin 2021 pour vols en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes. Onze personnes appartenant à cette équipe sont identifiées. Elles sont impliquées dans quinze cambriolages perpétrés dans les Alpes-Maritimes et le Var, pour un préjudice global de 1,6 million d'euros, selon un officier.

Afin de mettre un terme aux agissements de cette bande organisée, une opération judiciaire est déclenchée les 12 et 13 septembre dans trois pays (France, Italie et Monaco). Le dispositif opérationnel déployé comprend 90 gendarmes de la compagnie de gendarmerie départementale de Menton, appuyés par un peloton d’intervention de gendarmerie mobile, de cinq pelotons de surveillance et d’intervention et de trois équipes cynophiles.

Le 12 septembre 2021, le principal mis en cause et sa compagne sont arrêtés à Trieste alors qu’ils s’apprêtent à franchir la frontière slovène. Dans leur véhicule sont retrouvés des bijoux de luxe et 5.000 euros en numéraire. Ils sont tous les deux écroués en exécution d’un mandat d’arrêt européen avant leur extradition.

Le 13 septembre, la seconde partie de l’opération déclenchée en coopération avec la police monégasque permet d’interpeller huit autres objectifs dans les Alpes-Maritimes et à Monaco.

Les perquisitions sont fructueuses De nombreuses saisies sont réalisées, parmi lesquelles 101.600 euros en numéraire et sur les comptes bancaires, des montres de luxe de marque Hublot, Rolex, Richard Mille et Patek Philippe, des bijoux et de la maroquinerie de grandes marques, un brouilleur de balise, un fusil à pompe et ses munitions.

Sur les dix personnes interpellées, cinq ont été déférées le 16 septembre 2021 et incarcérées en France. Le couple arrêté en Italie et incarcéré est en attente de son extradition. Un dernier suspect fait l’objet d’un mandat de recherches de la part du juge d'instruction niçois;.