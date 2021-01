La fête sauvage près de Rennes est finie, plus de 800 verbalisations effectuées

Dans la nuit de vendredi à samedi le son de la techno qui retentissait depuis jeudi soir dans deux hangars transformés en boîte de nuit sauvage, s'est tu. Au petit matin, dès 05h30 selon la préfecture d'Ille-et-Vilaine, les premiers fêtards ont commencé doucement à quitter ce petit hameau de la campagne bretonne.

"A 10H15 ce 2 janvier le site est sous contrôle des forces de l'ordre. Plus de 800 verbalisations effectuées", a tweeté la préfecture. Les verbalisations sont notamment pour "non respect du couvre-feu, non port du masque et participation illicite à un rassemblement".

"Camion, matériel de sons et générateurs ont été saisis dans le lieu de la #raveparty illégale. L'enquête se poursuit et les gendarmes poursuivent leurs investigations et leurs contrôles afin que cet événement illicite soit durement sanctionné", a tweeté samedi matin le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Les forces de l'ordre, positionnées depuis jeudi soir sur les axes d'accès au site, procédaient samedi matin au contrôle systématique de tous ceux qui sortaient du périmètre, à pied ou en voiture, a constaté un photographe de l'AFP.

Les personnes contrôlées étaient notamment interrogées sur la prise de stupéfiants, et leur sensibilité oculaire vérifiée à l'aide d'une lampe. Des contrôles qui peuvent durer une dizaine de minutes.

La fête se déroulait dans deux hangars désaffectés, avec deux ambiances différentes à disposition des teufeurs, venus de France et de l'étranger.

Enquête ouverte