La Corse balayée par les vents et en proie aux incendies

D'abord cloîtrés dans leur école, 87 enfants du village de Sari ont finalement pu rentrer chez eux avec leurs parents après que les pompiers ont mis en place "un corridor", a expliqué à l'AFP le colonel Christophe Frerson, commandant des opérations de secours. Une quinzaine de religieuses ont quant à elles pu quitter le couvent où elles vivent, près de Sari.

"On préfère confiner les gens, on sait qu'au village ils sont beaucoup plus protégés", a-t-il précisé: "On a eu 20 ou 30 personnes coincées au niveau d'une départementale, rattrapées par le feu. Mais heureusement ils ont réussi à se mettre à l'abri dans un ruisseau, ils ont inhalé beaucoup de fumée mais ils ont regagné un point sécurisé et ils ont été pris en charge".

2.500 hectares brûlés

Les autorités ont ordonné le confinement des habitants des hameaux de Togna et de Sari, sur les hauteurs de Sari-Solenzara, une commune de quelque 1.400 habitants au total, située sur la façade orientale de l'île, entre Porto-Vecchio et Aleria. "L'information des habitants a été effectuée au porte à porte par la gendarmerie de Corse", avait expliqué la préfecture.