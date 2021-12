La comédienne Charlotte Arnould affirme avoir été violée par Gérard Depardieu

Gérard Depardieu, monument du cinéma français de 72 ans, a été mis en examen pour "viols" et "agressions sexuelles" le 16 décembre 2020, pour des faits commis à l'été 2018, mais l'identité de sa victime était jusque-là inconnue.

"Je suis la victime de Depardieu... Ça fait un an pile qu'il est mis en examen. Je ne peux plus me taire...", écrit Charlotte Arnould sur son compte Twitter.

"Cela fait un an qu'il est mis en examen. Il travaille pendant que je passe mon temps à survivre", poursuit la jeune femme de 25 ans originaire du Jura. "Cette vie m'échappe depuis 3 ans et j'ai envie de vivre sans me renier. Cette prise de parole risque d'être une secousse immense dans ma vie, je n'y gagne strictement rien si ce n'est l'espoir de récupérer mon intégrité."

"Continuer à me taire c'est m'enterrer vivante", conclut-elle.