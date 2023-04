La circulation totalement interrompue sur l'A500 en direction de Monaco après un accident de la circulation

Un accident de la circulation impliquant deux véhicules s'est produit ce vendredi matin sur l'A500, dans le tunnel de Monaco.

La circulation est totalement interrompue dans le secteur, où d'importants embouteillages se sont formés.

Le tunnel de Monaco est actuellement fermé dans les deux sens, le temps de l'intervention des secours. Les pompiers sont sur place.

Des déviations mises en place

Des déviations par le réseau secondaire ont été mises en place par Vinci Autoroutes pour contourner la difficulté:

En direction de Monaco , les conducteurs devront obligatoirement emprunter la bretelle de sortie

de l’échangeur de La Turbie (n°57).

secondaire puis emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de La Turbie (n°57).

Pour s'informer

Vinci Autoroutes recommande de bien s’informer avant tout déplacement sur ce secteur, via différents canaux disponibles: Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application; le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel); l'Application gratuite Ulys pour smartphone; le site internet www.vinci-autoroutes.com et les comptes Twitter: @VINCIAutoroutes et @A8Trafic.