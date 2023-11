L’extradition vers la France du suprémaciste niçois Alexis Issaurat, recherché par Interpol, a échoué

Un avis de décès a circulé sur les réseaux sociaux. Et une (petite) partie de la fachosphère était en deuil... Mais, le suprémaciste blanc, Alexis Issaurat, repris de justice niçois en "cavale" en Europe de l’est, est vivant. Le militant néonazi a, en fait, été interpellé en juillet dernier à Bijeljina, une petite ville en Bosnie. Il était depuis derrière les barreaux.

"Membre d’une organisation criminelle"

En juin 2022, la justice niçoise avait lancé un mandat d’arrêt contre lui dans le cadre d’une enquête pour des faits de "détention d’armes", d’"association de malfaiteurs" et "provocation à la haine raciale". Le trentenaire multicondamné en France était, dès lors, sous le coup d’un mandat d’arrêt européen délivré par Interpol. Depuis, selon Alexis Issaurat et des documents de la justice bosniaque postés sur son canal Telegram, d’autres chefs d’inculpation se sont ajoutés à la déjà longue liste de ce que lui reproche la justice: "membre d’une organisation criminelle" ou encore "projet criminel". En juin 2023, il avait menacé Xavier Bonhomme, l’ancien procureur de la République de Nice, allant jusqu’à mettre un "contrat sur sa tête".

"Ridiculiser la justice française"

À sa libération, vendredi 24 novembre, il a repris du service sur sa chaîne YouTube, où il livre son idéologie suprémaciste et viriliste. Dans sa première vidéo post-prison, il raconte comment il a "gagné et ridiculisé la justice française". Et surtout, par quel moyen, jure-t-il, il a échappé à son extradition vers la France. Par deux fois, la police bosniaque l’a embarqué dans un avion de ligne direction son pays natal. Par deux fois, assure Alexis Issaurat, il a fait échouer l’extradition, avant d’être remis en liberté, le délai étant dépassé.

Multicondamné

Le pedigree d’Alexis Issaurat, 35 ans aujourd’hui, n’en finit pas de s’allonger. À Nice, il a été condamné fin 2014 par le tribunal correctionnel à 24 mois de prison dont 6 avec sursis, pour avoir tiré au pistolet d’alarme sur sa voisine. Dans son domicile du boulevard Louis-Braille (Nice-Est), les enquêteurs avaient découvert un petit arsenal et des objets nazis: croix gammées et étoiles jaunes. Pas la première mention à son casier judiciaire. Celui qui a gravité dans le milieu de l’ultra droite niçoise, membre, un temps, du service d’ordre du FNJ (le Front national de la Jeunesse) avait déjà écopé de six condamnations, dont une pour "tentative d’assassinat".