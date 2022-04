Kévin R., principal suspect de l’attaque au couteau dans une église à Nice, avait "croisé le chemin" du Rassemblement national

Selon les premiers éléments de l’enquête, Kévin R. semble être une personne instable. Interpellé quelques minutes après les faits, il serait l’auteur des coups de couteau portés au père Krzysztof Rudzinski et à la sœur Marie-Claude, hier matin, en l’église Saint-Pierre-d’Arène. Habitué des lieux et vivant dans le quartier, il aurait déclaré aux effectifs de police - selon l’AFP - "qu’il était de confession juive et qu’en ce jour d’élection, il voulait tuer Macron".

Il s’est finalement rabattu sur une église. Le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, confirme que le jeune homme est né en 1991 à Fréjus, qu’il était inconnu des services de police mais qu’il a effectué plusieurs séjours à l’hôpital psychiatrique de Sainte-Marie.

Des propos racistes et homophobes

Kévin n’est pas totalement un inconnu. Il est apparu dans un documentaire diffusé en mars 2017 sur C8, sur la percée du Front national auprès des moins de 25 ans. Produit par TVPresse Productions et notamment filmé par caméra discrète, on y voit l’Azuréen tenir des propos racistes et homophobes, lors d’une réunion publique du Front national de la jeunesse (FNJ). En face de lui, gêné: Bryan Masson, actuellement élu municipal d’opposition à Saint-Laurent-du-Var pour le Rassemblement national (RN). À l’époque, il était secrétaire départemental du FNJ. Plusieurs fois, le cadre frontiste le coupe, d’autant que la scène est filmée par deux caméras de chaînes étrangères.

Cinq ans plus tard, le RN se défend de tout lien avec le jeune homme. "Pendant la réunion, il n’a eu de cesse de me couper la parole, de me contredire… j’ai vite compris qu’il était dérangé", se remémore Bryan Masson. Qui confirme ne plus avoir eu de contact avec lui ensuite. "En effet, et on le voit dans le documentaire, il déchire ses coordonnées", confirme le journaliste qui s’est infiltré, Quentin Pichon. "C’est un déséquilibré dont on a croisé le chemin et qui, aujourd’hui, a commis le pire", résume Bryan Masson.

"Il n’a jamais adhéré chez nous"

"Ses propos n’étaient pas nets, ses phrases étaient décousues… je le trouvais déjà fatigué à l’époque", se souvient un ancien dirigeant du Rassemblement national, qui souhaite rester anonyme. "Il était venu à la permanence, où il a découpé sa carte Les Républicains devant nous. On a pensé à s’en servir pour faire le buzz mais, devant le personnage un peu loufoque, on ne l’a finalement jamais fait. Au final, il n’a jamais adhéré chez nous", précise-t-il.

La diffusion de ce documentaire a provoqué une petite polémique, chez les frontistes. Le profil Facebook de Kevin mentionnait qu’il était ingénieur du son chez Canal +, qui détient C8. Il n’en fallait pas plus pour que le RN avance la théorie d’une scène montée. Ce qui a été totalement démenti dans une enquête menée par deux journalistes de BuzzFeed, dans laquelle témoigne son père. Qui affirme: "Kevin est reconnu handicapé, il a un traitement lourd. Il était étudiant en Droit, mais ne peut plus aller à l’université aujourd’hui. Il se cherchait au niveau politique, il a été chez Les Républicains et là il a voulu tester le FN." Et ajoute: "il n’a jamais été ingénieur du son. Il y a des choses relatives à la musique sur ses profils Internet car il fait de la musique de la manière autodidacte."

L’enquête, elle, est toujours en cours pour tentative de meurtre et violences avec arme.