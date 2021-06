Kalachnikov, grenades, fusils... Les stups de Marseille démantèlent un point de deal et tombent sur un stock d'armes

Un stock d'armes impressionnant a été découvert à Marseille. Sur la base de surveillances, des policiers de l'antenne antistupéfiants de la police judiciaire de Marseille ont procédé mercredi 16 juin, au démantèlement d'un petit point de deal dans le quartier de l'Estaque, au Nord de Marseille (16e), a-t-on appris de source policière.

Deux trafiquants de 20 et 25 ans et leur nourrice (personne qui garde la drogue) de 55 ans ont été interpellés en possession d'une petite quantité de drogue -- 3 kg de cannabis, une quarantaine de grammes de cocaïne-- et d'environ 6.000 euros en liquide avec une comptabilité manuscrite.

Des fusils à pompe, de chasse avec canons sciés, des cartouches ...

"Mais nous avons aussi eu la surprise de récupérer un armement important et inhabituel pour un petit point de deal qui ne dépasse pas les 1.000 euros de recettes par jour", a expliqué à l'AFP le commissaire divisionnaire Sébastien Lautard. Ainsi, "une Kalachnikov avec des chargeurs, un fusil à pompe et un fusil de chasse avec canons et crosses sciés et un important lot de cartouches, deux pistolets automatiques et leurs munitions, deux grenades, deux gilets dont un gilet pare-balles lourd", ont été saisis.

"Ces petits réseaux de quartier éprouvent le besoin de se défendre contre de plus gros trafiquants pour éviter d'être happés et rester maitres de leur territoire", explique le commissaire Lautard, selon qui ce type d'armement était jusqu'alors réservé à "des réseaux de narco-bandits" plus importants, habitués aux règlements de comptes et guerres de territoires.

Faisant le parallèle avec la mort du brigadier Eric Masson en mai à Avignon, tué par un jeune de 19 ans après un banal contrôle lié à un échange de stupéfiant dans le centre ville, le policier marseillais a appelé ses collègues à se montrer prudents "même dans le contrôle des petits vendeurs à la sauvette".