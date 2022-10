"Jusqu’au bout, pour elle et pour les autres": le combat d'un père pour sa fille, harcelée depuis un an dans un collège de Menton

Du côté du collège: "On a pris ce problème à tous les niveaux"

Arrivée à Menton en juillet, la nouvelle principale du collège Maurois a bien voulu répondre à nos sollicitations: "On connaît bien cette affaire, la fille de M. Laugier est suivie grâce à la mise en place du dispositif pHARe pour le harcèlement dans l’établissement. On a pris ce problème à bras-le-corps et à tous les niveaux, on a fait le nécessaire pour qu’elle ne soit plus dans la même classe et M. Laugier a été reçu à plusieurs reprises… Aujourd’hui, on reste très vigilants. Mais c’est un cas à Maurois, ce n’est pas une généralité et cela nuit à l’image de notre collège tout comme ce qui se dit sur les réseaux sociaux".

Au Rectorat, on précise que "le dispositif national de lutte contre le harcèlement (pHARe), auquel le collège Maurois est inscrit, est un programme de sensibilisation, de formation, de prévention et de traitement des situations de suspicion d’intimidation ou de harcèlement. La principale du collège a pris en main le problème depuis le début de l’année scolaire, reçoit régulièrement M. Laugier. Sa fille a été également reçue par les adultes référents et la situation suivie de très près… La direction s’est engagée à ce que chaque fait avéré d’intimidation sur cette jeune fille soit suivi d’effet et d’une sanction si les faits constatés le justifient… Et elle a demandé, avant même que les personnels de l’établissement soient formés au programme pHARe, à ce qu’une méthode de traitement de ce type de situations labellisée par l’Éducation nationale (Méthode de la Préoccupation Partagée) soit appliquée par des personnels Education nationale formés, extérieurs à l’établissement".

Enfin, M. Laugier a été reçu lundi 3 octobre par l’Inspecteur d’académie, coordonnateur de la lutte contre le harcèlement.