"Je vais te tirer dessus": grâce à une vidéo impressionnante, un policier de Philadelphie poursuivi pour le meurtre d'un automobiliste

Les violences par armes à feu perpétrées par des policiers aux Etats-Unis lors de contrôles routiers qui dégénèrent sont légion et la légitime défense est le plus souvent invoquée.

Mais les vidéos tirées des caméras piétons que portent les forces de l'ordre sont rarement rendues publiques sur le coup, tout comme sont rares les poursuites en justice pour "meurtre".

"Les allégations portées aujourd'hui contre l'accusé Mark Dial sont parmi les plus graves de notre système pénal et résultent de semaines de travail d'enquête", a annoncé à la presse le procureur de Philadelphie Larry Krasner.

Le policier de 27 ans mis en cause s'est livré vendredi aux autorités locales qui l'ont officiellement inculpé pour, entre autres, "meurtre" et "homicide volontaire".

Une vidéo de trois minutes

Le parquet de Philadelphie a diffusé et distribué aux médias une vidéo de trois minutes particulièrement violente de l'intervention qui a dérapé le 14 août à la mi-journée.

Les images brutes, rendues publiques à la demande de la famille de la victime, Eddie Irizarry, 27 ans, sont tirées de la caméra piéton de l'officier Dial, qui était accompagné d'un collègue.

On les voit d'abord dans leur voiture suivre celle de M. Irizarry avant que les deux véhicules s'arrêtent côte à côte et que les policiers s'approchent, à pied et armés, de la portière conducteur de la berline de la victime.

Très vite, on voit et on entend sur des images saccadées un homme crier "putain, je vais te tirer dessus" et faire feu à six reprises sur la vitre avant de la voiture de M. Irizarry.

On voit ensuite les deux officiers tourner autour du véhicule, l'un d'eux pointant toujours son arme, ouvrant les portières, sa caméra filmant la victime en sang et agonisant sur son siège.

L'homme blessé est tiré hors de sa voiture, soulevé par les bras et les jambes jusqu'au SUV des policiers qui l'emmènent.

"Transporté à l'hôpital, Irizarry est décédé de multiples blessures par balles, une mort classée en homicide", a souligné le parquet.

Les enquêteurs "continueront de chercher la vérité sur ce qui s'est passé le 14 août et qui a conduit à la mort de M. Irizarry, tué dans son véhicule dont les fenêtres étaient remontées", a déclaré le procureur.

Il a promis "une justice impartiale indépendamment des pressions en faveur d'un groupe, quel qu'il soit", en allusion à la corporation des policiers.