"Je pense qu'ils me suivaient depuis des jours": l'une des trois touristes violemment agressées et dépouillées dans un hôtel à Cannes raconte

"Ils sont venus directement sur moi", raconte l'une des trois jeunes femmes victimes d'une violente agression dans l'ascenseur d'un hôtel de Cannes dans la nuit de samedi à dimanche 20 août.

Tout est parti d'une vidéo très largement diffusée sur les réseaux sociaux et visionnée plus de 827.000 fois. On y voit trois femmes dépouillées et agressées alors qu’elles rentraient dans l'ascenseur de leur hôtel situé dans le centre de Cannes.

L'une d'entre elles se retrouve tout d'un coup coincée dans l'ascenseur par ses agresseurs, alors que ses deux autres amies parviennent à s'extraire. Cette touriste thaïlandaise raconte son effrayante expérience.

"Je pense qu'ils devaient me suivre depuis des jours"

Elle a été la première à entrer dans l'ascenseur. "Les trois gars n'en avaient rien à faire de mes amies, ils sont venus directement sur moi", raconte la victime auprès de nos confrères de BFMTV.

"Je pense qu'ils devaient me suivre depuis des jours" a-t-elle ajouté.

L’établissement ne disposant pas d’un gardien de nuit, elles se seraient retrouvées seules face à leurs agresseurs qui se sont emparés de leurs téléphones portables, argent, bijoux et sac à main.

"Ils m'ont volé ma bague en diamant, mon sac et ma carte de crédit", raconte la touriste thaïlandaise. Un préjudice de plusieurs milliers d’euros. Les victimes, âgées de 30 à 50 ans, ont déposé plainte lundi matin, aidées d’un interprète. Les voleurs, eux, sont toujours en fuite.

"J'ai peur, je veux rentrer"

La seule chose qu'elle souhaite désormais c'est de rentrer chez elle. "Je veux rentrer, j'ai peur. Je veux juste être en sécurité chez moi avec ma famille", a-t-elle confié.

Elle a assuré aimer la France et vouloir revenir, mais "pas forcément à Cannes" a-t-elle confié.

