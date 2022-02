"Je dis stop!" Après avoir vu l’un de ses salons vandalisés, le coiffeur niçois Eric Zemmour met les choses au point

Pouvez-vous vous présenter, tout simplement?

Je m’appelle Eric Zemmour. J’ai 56 ans, je suis natif d’Aix-en-Provence, arrivé à Nice il y a plus de trente ans. Je suis coiffeur depuis trente-cinq ans, et j’ai ouvert mon premier salon ici, il y a vingt-cinq ans. J’ai eu un parcours dans la coiffure, avec L’Oréal professionnel, La Haute Coiffure française, et j’ai la chance d’être directeur artistique d’un grand groupe, Pascal-Coste. Je baigne dans la coiffure quasiment depuis que je suis né. C’est une vraie passion.

La téléréalité vous a aussi offert une belle visibilité?

Oui, j’ai fait Panique chez le coiffeur, Belle toute nue, Nouveau look pour une nouvelle vie... Beaucoup de choses qui ont boosté mon enseigne. Aujourd’hui, mon groupe, c’est une quinzaine de salons et une centaine de salariés. J’ai la chance d’avoir une clientèle internationale, Mme Estrosi, ou Mme Macron. Je la remercie d’ailleurs, elle est venue la semaine dernière pour l’opération Pièces jaunes et m’a fait confiance pour son look.

Elle sait manifestement faire la part des choses entre les deux Eric Zemmour...

Complètement! On a passé un très bon moment d’échange. J’espère qu’elle me rappellera.

Le bris de vitrine de votre salon du Vieux-Nice a été un moins bon moment...

Ca s’est passé il y a environ quinze de jours. Quand on en arrive à briser des vitrines de salon, là, c’est dérangeant! Le 1er janvier déjà, on m’a fracturé la serrure. Nous, citoyens, on demande à travailler tranquillement, à rendre les gens heureux. Notre métier, c’est la beauté. Rien à voir avec Eric Zemmour. Certes, j’ai le même nom, mais je n’ai aucun lien de parenté avec lui.