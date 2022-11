"J’ai encore des sentiments pour lui mais il me fait peur": poignardée par son conjoint à Toulon, elle témoigne

"On me demande si je suis enceinte..." Claire(1), âgée d’une quarantaine d’années, décrit les conséquences sur sa morphologie d’un premier coup de couteau reçu dans l’abdomen, un soir d’octobre 2021. "Les muscles se sont déchirés..."

Son compagnon l’a poignardée une seconde fois dans la poitrine puis au cou. Elle s’est effondrée sur son lit et l’agresseur, effrayé par les effusions de sang, a quitté le domicile conjugal, dans les faubourgs de Toulon.

Un an plus tard, Sébastien D., 45 ans, est condamné à quatre ans de prison par le tribunal correctionnel et à un suivi socio judiciaire. Son procès s’est tenu ce vendredi.

"Pourquoi je l’ai frappée?"

Lui et Claire formaient un couple d’alcooliques. "Après ma première cure, je suis resté abstinent pendant quatre mois. J’ai rencontré Claire lors de la deuxième cure. Ça n’a marché qu’une journée."

Vin ou whisky pour lui, vin rosé pour elle, dès 6h30 le matin. De quoi faire perdre à Sébastien D. son emploi de responsable dans un centre de manutention. Claire, en arrêt de travail, a carrément été privée de ses enfants. "Ils se sont plaints à leur père."

Le voisinage a rapporté de nombreux éclats de voix. "On ne se disputait pas tout le temps non plus, mais ça pouvait être violent. On devait se séparer, c’est monté crescendo… Pourquoi je l’ai frappée? Je n’en sais rien", explique Sébastien D.

"C’est moi qui commençais"

Ce soir-là, comme souvent, Claire faisait des reproches à son compagnon. "En général, c’est moi qui commençais parce que je faisais tout" et lui vivait depuis un an à ses crochets. Cris, insultes...

Le quadragénaire est allé se servir un verre dans la cuisine, où il a attrapé un couteau. Il a asséné les trois coups sans rien dire. Et a rincé l’arme après les faits. Son alcoolémie a été estimée à 2,4g/l.

"Je suis un peu troublé avec la façon dont il se présente aujourd’hui", s’indigne le procureur Jean-Baptiste Sirvente. "Comme si on devait se dire: 'C’est l’alcool qui a porté des coups et, maintenant que le prévenu est sevré (en détention), ça va'."

"L’alcool a facilité l’acte"

Et le magistrat de recadrer: "Il y a eu une volonté de faire taire. Les trois coups de couteau sont portés volontairement et froidement. L’alcool n’est pas la cause, c’est le facilitateur de l’acte".

"C’est vrai que j’ai encore des sentiments pour lui mais il me fait peur. Il l’a fait une fois, il peut recommencer", déclaré de son côté la victime, qui a continué d’entretenir une relation épistolaire avec son agresseur.

Depuis les faits, Claire n’a pas non plus totalement rompu avec l’alcool. "J’ai fait cinq cures. Aujourd’hui je bois moins mais bon, je bois toujours. Une dizaine de verres par jour avec les médicaments, anxiolytiques et antidépresseurs. C’est très difficile."

1. Prénom modifié.