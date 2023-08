"J'ai cru voir un pied dans l'eau": un corps repêché au large d'une plage varoise

Macabre découverte au large de la plage de Pampelonne, ce mardi 15 août. C'est une vacancière qui effectuait une sortie en jet-ski qui a d'abord aperçu un bout de corps. Alors que le scooter des mers enchaîne les rotations dans la vaste baie de Ramatuelle, "j'ai cru voir un pied dans l'eau", raconte Cristina, qui revivait la scène un peu plus tard sur la plage. "Je pensais que c'était moi qui me faisait des idées, mais le pilote s'est arrêté et il m'a dit qu'il avait vu un corps".

Leur première impression est correcte : un homme émerge au large, dans le secteur Nord de Pampelonne. Au poste de secours de Patch, les sauveteurs ramatuellois et les nageurs CRS sont alertés et localisent le corps qui dérive à environ 800 mètres du rivage. Une tentative de réanimation est tentée, en vain. La victime était vêtue d'un short et t-shirt blanc, pieds nus.

A cette heure (19 heures), aucune disparition n'a été signalée sur le secteur, tant sur les plages que sur les bateaux ancrés dans la baie.