"Je me suis échappé par l’échafaudage": des habitants de l’immeuble ravagé par les flammes à Grasse racontent leur nuit infernale

José Antonio est pieds nus. Il cherche des chaussures dans les affaires que la Ville a mises à sa disposition dans le hall de l’hôtel Panorama, établissement où il a trouvé refuge ce dimanche matin.

Les yeux rougis par la fatigue, il tente de se remettre de ses émotions, soutenu par Nicole Nutini et Claude Mascarelli, adjointes au maire. Son fils, sa belle-fille et sa petite-fille d’un an sont sains et saufs.

"Je me suis échappé par l’échafaudage"

"Nous étions au 3e étage, témoigne-t-il dans un français hésitant, d’une voix à peine audible. J’ai entendu le bruit, les flammes. J’ai couru pour m’échapper par l’échafaudage", installé à l’arrière de l’immeuble, rue de l’Oratoire. Une échappatoire inespérée pour cet homme athlétique qui a pris le risque ne pas attendre les secours.

José, à son arrivée à l’hôtel Panorama. L’une des onze personnes relogées par la mairie. Photo Ch. P..

Une autre habitante de l’immeuble, sous le choc, ne veut pas témoigner. Son fils indique qu’il a placé une serviette humide au pied de la porte palière dans l’attente des sapeurs-pompiers: "C’est dur de ne pas paniquer. L’attente paraît interminable."

Une voisine se souvient "d’une alarme qui a commencé à biper puis des cris". "Une femme criait à l’aide, au feu et demandait qu’on appelle les pompiers, ce que j’ai fait."

L’angoisse de Yohann

Yohann, fébrile, fait les cent pas, roule une cigarette sur laquelle il tire compulsivement. Il tente d’avoir des informations sur des amis qui logeaient au quatrième étage de l’immeuble sinistré.

"Je ne suis pas de la famille donc personne ne veut me répondre. Je leur téléphone mais ça sonne dans le vide." Rongé par l’inquiétude, il interpelle un policier qui lui conseille d’appeler l’hôpital Clavary.

"Ils vivaient à trois, parfois à quatre dans un appartement mal entretenu, sans bail. Ils se plaignaient depuis des mois d’une fuite d’eau. Le propriétaire ne faisait rien", dénonce Yohann, de plus en plus inquiet alors que les heures passent.