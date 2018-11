Ivre, un retraité menace 4 policiers avec des couteaux de cuisine

Il était beaucoup trop ivre pour s'en souvenir… Un retraité de 73 ans a comparu menotté, lundi, à l'audience de flagrance, pour avoir menacé de mort avec des couteaux quatre policiers venus sécuriser l'intervention des sapeurs-pompiers dans un immeuble de la Principauté.

Dans le box, cet homme à la double nationalité allemande et hongroise se distingue par son amnésie. Il ne sait plus rien sur la nuit du vendredi 23 novembre, quand les services de secours interviennent au domicile du couple, vers 2 h 10, à cause d'une alerte générée par le boîtier d'alarme et l'appel de la compagne. Serait-il aphasique ? Son ivresse au moment des faits parle plutôt pour lui : une alcoolémie de 2,40 grammes par litre de sang.

« Je vais les faire rentrer dans votre cœur »

Le 19 octobre dernier, les hommes de la caserne de la Condamine avaient déjà eu des...