Interpellation musclée en Seine-Saint-Denis: un policier frappe un homme à terre, la vidéo fait scandale

L'homme, âgé de 22 ans, a ensuite été placé en garde à vue et déféré en vue d'une comparution immédiate lundi pour violences et outrage, a précisé cette source.

Pendant leur intervention, les policiers ont reconnu cet homme, déjà connu pour outrage, et ont décidé de le mettre à l'écart. Mais celui-ci s'est énervé et a frappé les agents, selon une source proche de l'enquête.

Deux fonctionnaires ont eu cinq et six jours d'ITT (incapacité totale de travail), a précisé le parquet.

Jugé dès ce lundi en comparution immédiate

De son côté, l'avocat de la famille du jeune homme, Me Arié Alimi, a annoncé à l'AFP son intention de déposer une plainte pour "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique en réunion et avec armes".

L'avocat a estimé que son client avait fait les frais d'un "contexte conflictuel" dans ce quartier, à la suite de la relaxe d'une autre personne. Me Alimi a indiqué qu'il était en train de "collecter tous les témoignages".

"On regrette que le parquet, comme à son habitude, ait choisi de déférer après une garde à vue ce jeune homme sans ouvrir d'enquête sur les violences pourtant avérées au regard de la vidéo et illégitimes", a réagi Me Alimi.

"Il s'agit d'une protection des policiers par le parquet de Bobigny", a-t-il affirmé.