Inondations en Slovénie: l'Union européenne débloque 400 millions d'euros

"Nous allons rendre accessibles 400 millions d'euros" issus du fonds de solidarité, "dont 100 millions dès cette année et 300 millions l'année prochaine", a déclaré Mme von der Leyen aux journalistes après une visite des zones sinistrées.

La Slovénie pourra également demander 2,7 milliards d'euros au fonds européen "Next Generation", a-t-elle ajouté, qualifiant la dévastation qui a fait six morts depuis jeudi de "déchirante".

"Plusieurs dizaines de milliers de maisons ont été inondées et plusieurs milliers de familles désespérées se demandent comment elles vont survivre dans les semaines et les mois à venir", a affirmé le Premier ministre slovène Robert Golob.

Auparavant, il avait qualifié les inondations qui ont frappé les deux tiers de son pays alpin de deux millions d'habitants de "pire catastrophe naturelle" depuis l'indépendance en 1991.

Les crues soudaines et les glissements de terrain ont submergé de vastes étendues du sud de l'Autriche, faisant un mort, comme du centre et du nord de la Slovénie, coupant l'accès aux villages et perturbant la circulation.

"Nous devons nous y préparer"

Les opérations de nettoyage se poursuivent avec l'aide de huit pays européens, selon la Commission européenne, le gouvernement slovène estimant que les dégâts pourraient s'élever à plusieurs milliards d'euros.

"Le changement climatique a sans aucun doute joué un rôle dans cette catastrophe naturelle", a estimé Ursula von der Leyen.

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) considère que le réchauffement climatique rend les événements météorologiques extrêmes, tels que les inondations, plus fréquents et plus intenses.

"D'autres situations de ce type vont très probablement se produire à l'avenir et nous devons nous y préparer", a prévenu Robert Golob.