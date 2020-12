Infirmière disparue dans le Tarn: enquête ouverte pour "enlèvement et séquestration"

"Rien n'indique" que cette disparition "a pu être volontaire" et "ces faits se poursuivant depuis plus de sept jours accomplis revêtent désormais une qualification de nature criminelle", l'enquête est confiée à deux magistrats toulousains "au vu de l'importance et de la complexité de l'affaire", a précisé Dominique Alzeari dans un communiqué.

Un couteau retrouvé dans une battue citoyenne

Un millier de volontaires venus de tout le département ont participé mercredi aux recherches de Delphine Jubillar, une mère de famille disparue le 15 décembre à Cagnac-les-Mines, avec l'espoir de "la retrouver avant les fêtes".

Un couteau, un portable et des chaussettes ont notamment été trouvés au cours de cette battue citoyenne, selon le lieutenant-colonel Thierry Blondet, numéro deux des gendarmes du Tarn.

"On a trouvé plein de choses. Forcément, puisqu'il y avait mille personnes qui cherchaient", a-t-il relativisé, appelant à une "grande prudence" avant que ces objets soient examinés.

Au moment de sa disparition, cette femme mince aux longs cheveux bruns, qui travaillait dans une clinique d'Albi et était en instance de divorce à sa demande, était vêtue d'une doudoune blanche.