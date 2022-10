Inde: au moins 19 morts dans une avalanche dans l'Himalaya, dix personnes portées disparues

Le groupe de grimpeurs, constitué de 34 apprentis d'un institut local d'alpinisme, le Nehru Institute of Mountaineering, sept instructeurs et d'une infirmière, a été victime mardi d'une avalanche près du sommet du mont Draupadi ka Danda-II, à une altitude de 4.880 mètres dans l'Etat d'Uttarakhand (Nord).

"Dix-neuf corps ont été retrouvés. Dix personnes sont toujours portées disparues", a déclaré à l'AFP Ridhim Aggarwal, de l'agence pour les catastrophes de l'Uttarakhand, alors que les mauvaises conditions météo entravent les recherches.

"Les opérations de secours ont repris pour la journée mais sont soumises à la météo", a-t-elle ajouté. "Le temps est mauvais".

La police, les autorités dédiées aux catastrophes et l'armée de l'air indienne ont été mobilisées pour participer aux recherches et ont déjà secouru 32 personnes.

Un poste d'atterrissage avancé pour hélicoptères a été installé près du site de l'avalanche, à près de 4.900 m d'altitude, où un atterrissage d'essai a été effectué avec succès jeudi matin, a déclaré la police frontalière indo-tibétaine.

Sunil Lalwani, un des alpinistes rescapés, a raconté que les instructeurs du groupe avaient sauvé de nombreuses vies.

"Nous étions à 50 ou 100 mètres du sommet avec nos instructeurs devant nous, quand soudain une avalanche nous a frappés et a emporté tout le monde", s'est souvenu M. Lalwani cité jeudi par le quotidien Hindustan Times.

"Cela s'est passé en quelques secondes et nous avons été jetés dans une crevasse. Nous avons réussi, tant bien que mal, à respirer (...) C'est grâce à eux (les instructeurs) que nous sommes en vie aujourd'hui."

Les études manquent pour quantifier l'impact du changement climatique

L'alpiniste chevronnée Savita Kanswal, membre de l'équipe d'instructeurs, figurait parmi les morts. Plus tôt cette année, elle était parvenue au sommet de l'Everest et du mont Makulu voisin en 16 jours seulement, un record féminin.

En août, le corps d'un alpiniste avait été retrouvé deux mois après sa chute dans une crevasse tandis qu'il traversait un glacier dans l'Himachal Pradesh, autre État du Nord indien.

Et la semaine dernière, le corps de la célèbre alpiniste et skieuse américaine Hilaree Nelson a été retrouvé sur les flancs du Manaslu, une montagne népalaise. Sa disparition avait été signalée alors qu'elle descendait en ski le huitième plus haut pic de la planète.

Le jour de l'accident, une avalanche avait enseveli les camps 3 et 4 installés sur la montagne haute de 8.163 mètres, tuant l'alpiniste népalais Anup Rai et blessant une dizaine de personnes.

Les études manquent pour quantifier l'impact du changement climatique sur l'Himalaya, mais les alpinistes ont observé un élargissement des crevasses, de l'eau dans des zones auparavant enneigées et la multiplication des lacs glaciaires.