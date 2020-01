Incendies en Australie: l’émotion du prince Albert II

À chaque catastrophe naturelle ou drame survenant dans le monde, le prince Albert II predn sa plume pour adresser un message de soutien et de compassion aux chefs d’Etat concernés. Celui que le souverain a envoyé, lundi, à Scott Morrison, le Premier ministre australien, est particulièrement empreint d’émotion.

"Profondément choqué par les feux de brousse persistants auxquels votre pays est confronté et par leur impact dévastateur sur les populations et la nature, je tiens à exprimer mes sincères condoléances aux personnes touchées, écrit le prince Albert II. J’ai malheureusement constaté que des villes entières ont été englouties par les flammes, que des habitants de plusieurs États ont perdu leur maison, en particulier en Nouvelle-Galles du Sud, et que la faune et l’environnement ont subi des dommages considérables; une situation exacerbée par la chaleur et la sécheresse persistantes."

Le souverain assure ainsi au Premier ministre: "Ma famille et la population de Monaco se joignent au deuil des personnes endeuillées. Permettez-moi de remercier et de féliciter les services d’urgence qui s’efforcent de contenir les incendies massifs, et ceux qui mettent leur propre vie en danger pour aider les communautés dans le besoin. Permettez-moi de vous assurer de notre plus profonde sympathie en ces temps de difficultés. Nos pensées et nos prières vont à ceux qui, dans toute l’Australie, continuent de lutter contre ces événements catastrophiques."