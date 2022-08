Incendie en Gironde: "grandes suspicions" que les reprises de feu soient "le fait d'incendiaires"

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait part mercredi 10 août "de grandes suspicions que le feu qui a repris soit le fait d'incendiaires", lors d'un déplacement dans l'Aveyron.

"Ce matin, il y a eu huit feux, entre 8h et 9h, qui ont démarré à quelques centaines de mètres d'intervalle, alors que c'est tout à fait inhabituel", a précisé le ministre.

Il a annoncé un renforcement des moyens: "plus de 1.000 sapeurs-pompiers (soit le double), 9 avions et de deux hélicoptères bombardiers d'eau sont engagés contre les flammes", a tweeté le ministre.

6.000 hectares dans la nuit

C'est un feu "très vigoureux" qui a progressé "toute cette nuit sur le sud-est" de Landiras, théâtre d'un gigantesque incendie à partir du 12 juillet, a résumé devant la presse Martin Guespereau, préfet délégué de la Gironde.

Mardi soir, 1.000 hectares de forêts étaient brûlés. Puis en quelques heures dans la nuit, un front de en a dévoré 5.000 sur les secteurs de Hostens, Saint-Magne, Belin-Béliet, non loin du département des Landes également touché.

Un "feu majeur", "beaucoup plus virulent et rapide" qu'à ses débuts il y a un mois, presque jour pour jour, a constaté à son tour Marc Vermeulen, directeur départemental du Service Départemental d'Incendie et de Secours (Sdis) de la Gironde.

6.000 personnes évacuées

Les épaisses fumées du brasier ont obscurci le ciel jusqu'à faire craindre pour la "visibilité" de l'autoroute A63 de Bordeaux à Bayonne, qui a été coupée par les autorités dans les deux sens au niveau de Saint-Geours-de-Maremme.

L'avancée des flammes ont entraîné dès la soirée de mardi l'évacuation préventive de 6.000 personnes entre les deux départements "et il est probable que le chiffre s'alourdisse", a prévenu Martin Guespereau, en évoquant une "journée de très grand risque".

Comme en juillet, des salles communales ont recueilli les habitants qui ont du quitter leur domicile. Avec une certaine lassitude. "La population est inquiète mais disciplinée. Il y a toutefois un ras-le-bol, trop c'est trop", a confié à l'AFP Vincent Ichard, le maire de Moustey (Landes), dont 250 des 680 habitants ont été évacués.

"Etre encerclé par les flammes, on n'avait jamais vu ça, ça nous dépasse", ajoute l'édile.