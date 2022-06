Incendie dans un immeuble à Monaco: près de dix personnes intoxiquées par les fumées dont deux pompiers

Un virulent feu d'appartement a été signalé vers 13h15, ce dimanche, sur l'avenue Princesse-Grace, à Monaco.

Aussitôt des dizaines de pompiers de Monaco sont intervenus et un poste de commandement a été déployé sur place, au début de la promenade supérieure du Larvotto. Au plus fort de l'intervention, 65 soldats du feu et 15 véhicules étaient mobilisés sur site.

Le lieutenant-colonel Maxime Yvrard, chef du corps des sapeurs-pompiers de Monaco, commande les opérations de secours et en rend directement compte aux conseillers de gouvernement-ministres de l'Intérieur et de la Santé, MM. Patrice Cellario et Christophe Robino, présents sur place.

Un appartement du 1er étage ravagé par les flammes

A cette heure, l'incendie, localisé dans l'immeuble " Le 21" sur l'avenue Princesse-Grace, n'est toujours pas circonscrit.

Selon les premiers éléments que nous avons pu recueillir, le feu serait parti d'un appartement de 400 mètres carrés situé au premier étage de l'immeuble. La superficie conséquente du logement ainsi que la présence de nombreux mobiliers ont donné au brasier un potentiel calorifique très important. Les fumées toxiques se sont propagées dans toute la résidence.

L'origine du sinistre n'est pour l'heure pas connue. Dès lors que les sapeurs-pompiers monégasques auront libéré la zone, la police technique et scientifique de la Sûreté publique investira le logement sinistré pour procéder aux premières constatations. Les témoins de cet incendie doivent être entendus pour déterminer les circonstances.

Près de dix personnes blessées ont été prises en charge, toutes incommodées par les fumées. Parmi elles, deux pompiers dont un qui a été transporté au CHPG dans un état préoccupant.

La voie rapide (boulevard du Larvotto) et l'avenue Princesse-Grace (dans les deux sens) sont fermées à la circulation en raison de l'épaisse fumée blanche qui émane de l'incendie.