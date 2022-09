Incendie dans un Ehpad à Nice: le feu a été maîtrisé par les pompiers et le bilan est toujours en cours

L'incendie qui s'est déclaré vers 13h45 ce vendredi 23 septembre, dans le sous-sol d'un Ehpad, situé au 57, rue Auguste-Gal à Nice, est maîtrisé, selon le capitaine Sberna, commandant des opérations de secours.

Les sapeurs-pompiers ont éteint un feu qui a pris dans une voiture en stationnement.

Un important dégagement de fumée a nécessité le déplacement de quinze pensionnaires vers une autre aile de l'établissement.



Les alimentations en énergie ont été coupées et une canalisation d'eau a explosé et a dû être barrée.

"On a évacué 22 résidents et 6 membres du personnel qu'on a regroupés Le bilan est en cours avec avec nos équipes et celles du Samu", indique l'officier sapeurs-pompiers.

Les opérations de secours se poursuivent, notamment pour désenfumer les locaux.

A priori, aucun blessé grave n'est à déplorer.