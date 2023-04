Immeubles effondrés à Marseille: un cinquième corps retrouvé dans les décombres, rue de Tivoli

Les découvertes macabres se poursuivent, alors que les pompiers gardent espoir de trouver "des poches de survie". Un cinquième corps a été retrouvé, dans les décombres, annoncent les marins-pompiers de Marseille, ce lundi 10 avril. Pour l'heure, aucune indication sur l'identité de ce corps n'a pu être communiqué.

Les quatre premiers corps, ont été sorti des gravats puis transféré à l'institut médico-légale de Marseille. Des analyses vont être réalisées pour permettre l'identification des victimes. Au cours de la journée, ce sont quatre autres corps qui ont été retrouvés au milieu des gravats de la rue de Tivoli, où les recherches se poursuivent dans des conditions périlleuses.

L'aide précieuse des chiens

Pour évacuer les gravats, les marins-pompiers procèdent d'abord "à un déblaiement au moyen d'une pelle mécanique, avec une pince", explique Adrien, marin-pompier à Marseille à l'AFP. "Et quand on tombe sur des poches qui nous font plus penser à des pièces de vie, comme des chambres, avec une présence importante de vêtements, de matelas, on passe au travail à la main, ou à la pelle manuelle".

A chaque espace de vie repéré, les équipes cynotechniques entrent également en action. "Il y a eu quelques marquages de la part des chiens, mais rien de très franc", tempère le pompier: "En fait ils réagissent surtout aux effluves des personnes vivantes".

Ce lundi matin, ce sont deux corps qui ont été extraits: "Des corps en bon état, à chaque fois, grâce justement à ce travail méticuleux". Sur les quatre corps retrouvés, "deux étaient ensemble, deux séparés", souligne-t-il auprès de l'AFP: "On peut supposer qu'il y avait au moins un couple". Mais impossible de dire s'il s'agirait de ce couple de trentenaires mentionné par la procureure.