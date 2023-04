Immeubles effondrés à Marseille: cinq corps retrouvés dans les décombres... Ce que l'on sait et ce que l'on ignore à propos des victimes et des disparus

Une centaine de sauveteurs, aidés de chiens, de drones et de sondes thermiques, travaillent sans relâche, dans des conditions difficiles, pour tenter de retrouver des personnes ensevelies, dans les décombres des immeubles de la rue de Tivoli à Marseille.

Au lendemain de l'effondrement d'un immeuble dans le centre de Marseille, les marins-pompiers ont découvert cinq corps et les autorités s'accrochent à l'espoir de retrouver des personnes sous les décombres. Voici ce que l'on sait des victimes et des disparus, ce lundi 10 avril.

Quatre personnes retrouvées dans les décombres

A l'heure qu'il est, le bilan demeure provisoire. Cinq personnes ont été retrouvées dans les décombres de l'immeuble effondré. Selon nos confrères de La Provence, il s'agirait de deux femmes et d'un homme, pour les trois premiers corps retrouvés. Les deux autres corps retrouvés dans la journée n'ont pas encore été examiné.

Olivier Klein, ministre du Logement a annoncé lui, lors d'une conférence de presse qu'un quatrième corps avait été retrouvé dans la matinée. Une information confirmé par les pompiers. "Un corps découvert non loin des précédents corps", a annoncé un pompier sur BFMTV. Vraisemblablement dans la zone où se situaient les chambres des habitants. Ce lundi en fin de journée, ce sont les marins pompiers qui ont révélé avoir découvert un cinquième corps.

Aucun élément n'était encore disponible lundi sur l'identité des personnes extraites des décombres, que ce soit auprès de la mairie, des marins-pompiers ou du parquet.

Les disparus

Avec la découverte d'un cinquième corps, ce sont donc quatre personnes sont donc toujours portées disparues après l'écroulement de l'immeuble situé au 17 rue de Tivoli, au cœur de Marseille, proche d'un quartier connu pour ses bars et restaurants. Lors de sa conférence de presse dimanche en fin d'après-midi, la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens, avait fait état de huit personnes ne répondant pas aux appels de leurs proches, toutes habitant dans le bâtiment effondré dimanche vers 00h45. "Il s'agit de personnes d’un certain âge et d'un jeune couple d’une trentaine d’années", avait précisé la magistrate.

Une personne qui était envisagée disparue dans un immeuble voisin de celui qui s'est effondré brutalement dans le centre de Marseille dimanche s'est "manifestée auprès de ses proches", a annoncé lundi le parquet dans un communiqué. Le maire Benoît Payan a rappelé que ces chiffres devaient être pris avec précaution: "Nous ne pouvons pas affirmer s'il y avait des invités par exemple".

En tout, 206 personnes ont été évacuées de 43 immeubles alentour. Une cinquantaine d’entre elles, dont 7 enfants, ont été pris en charge par les services de la ville de Marseille, relogées dans des hôtels du côté de la gare Saint-Charles.

Le ministre du logement, sur place ce lundi, a expliqué que le processus de relogement "sera plus ou moins long" selon l’état des bâtiments sous surveillance.

"Toutes ces personnes bénéficieront d’un accompagnement au long cours et personnalisé", a-t-il précisé.

Du côté de l’enquête, rien n’est encore confirmé, même si la thèse de l’explosion de gaz reste privilégiée. Les enquêteurs commencent seulement à pouvoir approcher du site, mais comme le rappelle Yannick Ohanessian, adjoint au maire délégué à la sécurité et au bataillon de marins-pompiers de Marseille, la priorité reste les secours: "Jusqu’au bout, nous croyons à notre capacité à trouver des survivants."