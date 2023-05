Ils se filment en train de torturer et de tuer des chatons, une plainte déposée

Le procureur de la République d'Evreux, Rémi Coutin, a réagi à un signalement adressé par l'association Stéphane Lamart pour la défense des animaux qui avait vu cette vidéo.

"Mon parquet a reçu hier (jeudi) ce signalement de l'association. Nous avons aussitôt demandé aux services de gendarmerie d’ouvrir une enquête. Les investigations viennent donc de débuter, et je ne suis pas en mesure de confirmer ou non le contenu de la vidéo en question", a précisé Rémi Coutin.

"Je communiquerai à l’issue de l’enquête, une fois les suites judiciaires connues", a-t-il ajouté.

Selon l'association Stéphane Lamart, la vidéo diffusée sur Snapchat montre "deux jeunes hommes, élèves en classe de 4ème dans un collège du département de l’Eure, qui ont pu être identifiés grâce à la vidéo, se filmant en train de tuer des chatons."

L'animal laissé pour mort au pied de l'arbre

"On peut entendre celui qui filme dire à son camarade de bien viser. On constate alors que l’autre jeune tient un chaton dans la main avant de le projeter violemment contre un arbre. Le chaton rebondit contre l’arbre et atterrit inerte au sol. Les deux individus rigolent en voyant le cadavre du chat et le laissent pour mort au pied de l’arbre", décrit l'association.

Un second chaton paraît subir ensuite un sort similaire après avoir été lancé "extrêmement haut" dans les airs.

"Les deux adolescents semblent fiers d’eux, et n'hésitent pas à poster leurs vidéos sur leur compte Snapchat", s'indigne dans un communiqué l'association Stéphane Lamart, qui dénonce un "comportement irresponsable, intolérable et cruel".

Parallèlement au signalement effectué auprès du parquet d'Evreux, elle indique avoir déposé plainte "contre les deux individus pour sévices graves et actes de cruauté ayant entraîné la mort de ces deux pauvres chatons."