Ils s'appelaient Manon, Paul et Steven... Qui sont les trois jeunes policiers décédés ce week-end dans le Nord

Dimanche 21 mai, vers 7 heures du matin, plusieurs personnes ont perdu la vie dans accident sur la RD 700 située dans la métropole lilloise. Parmi les victimes, on dénombre trois policiers et le conducteur du second véhicule impliqué dans l'accident.

Paul et Steven âgés de 25 ans et Manon, 24 ans, étaient fonctionnaires du commissariat de police de Roubaix. "Il y avait un futur papa et un papa d'une petite fille de deux ans. C'est un choc terrible", a déclaré dimanche le directeur général de la police, Frédéric Veau. "Chacun dans la police nationale est aujourd'hui très affecté", a-t-il ajouté.

En effet, Paul attendait un enfant avec sa conjointe et Steven était le père d'un tout jeune enfant, âgé de 11 mois seulement.

"Tous les trois étaient très bien intégrés, très appréciés de leur hiérarchie. Ils venaient d’arriver et ne demandaient qu’à travailler. Ils étaient très heureux d’être dans la police, ils avaient cette vocation, et aujourd’hui ce drame est arrivé", a souligné Arnaud Boutelier, secrétaire zonal adjoint Allliance Police Nationale des Hauts-de-France, au micro de BFMTV.

Une cagnotte de l'Amicale de la police nationale a été créée pour soutenir les familles en deuil.

Que s'est-il passé?

Les trois membres de l'équipage Police Secours accompagnaient une adolescente de 16 ans à l'hôpital pour une consultation médicale légiste. C'est en urgence absolue qu'elle a été hospitalisée. Frédéric Veau a indiqué par la suite que ses jours n'étaient plus en danger.

Le passager du second véhicule est quant à lui dans un état critique et se trouve actuellement à l'hôpital de Lille.

La voiture des policiers s'est retrouvée dans le fossé, tandis que celle de l'autre conducteur a été littéralement pulvérisée. Cpatures écran BFMTV.

Une enquête pour homicides et blessures involontaires a été ouverte par le parquet de Lille.

Selon les dernières informations, la voiture de police "qui se trouvait sur une bretelle d'accès percute ou est percutée par un véhicule Alfa Romeo". "Le véhicule de police a été retrouvé en contre-bas de la voie, dans le fossé".



Une première source policière, indique que le véhicule tiers arrivait à contre-sens et que le choc a été frontal. "C'est une des hypothèses", a nuancé une source proche du dossier.



L'avant du véhicule policier, extrait du fossé, a été quasi-complètement écrasé, selon le photographe de l'AFP sur place. Les deux occupants de l'autre véhicule "sont défavorablement connus de la police pour alcool, usage de stupéfiants et outrages", selon une autre source policière.



Toujours selon cette même source, un témoin a déclaré avoir vu le véhicule de police circulant à une vitesse normale percutée par un véhicule arrivant à contre-sens.

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, se rendra sur les lieux de l'accident ce lundi matin.