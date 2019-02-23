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      Ils s’exercent à répondre à un attentat via un jeu de rôles

      PAR Thibaut Parat Mis à jour le 23/02/2019 à 05:15 Publié le 23/02/2019 à 05:15
      Mis à jour le 23/02/2019 à 05:15 Publié le 23/02/2019 à 05:15
      Petit à petit, les tableaux se noircissent. Ils permettent d’avoir une vue d’ensemble. Ici, il s’agit de la zone d’où partent les ambulances vers les hôpitaux.

      Ils s’exercent à répondre à un attentat via un jeu de rôles

      Par Thibaut Parat Le 23/02 à 05h15 MàJ 23/02 à 05h15

      Fusillade dans un restaurant, explosions dans un hôtel... Hier au CHPG, 150 intervenants ont simulé toute la chaîne de secours, non pas avec des figurants grimés, mais avec des cartes

      Anyland, un 13 juin au soir. Une légère brise gâche à peine les 21°C de ressenti. Un jour comme un autre dans ce pays imaginaire. Soudain, une fusillade éclate au Golden Duck, un restaurant d’une cité balnéaire. Quelques minutes plus tard, trois explosions se font entendre du côté de l’hôtel de luxe Paradise, où se tient un cocktail dînatoire. Pas de doute, c’est un attentat « multi-site », comme on le décrit dans le jargon. La fumée envahit les lieux de la seconde attaque.

      Pourtant, nous ne sommes…

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