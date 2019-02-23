Ils s’exercent à répondre à un attentat via un jeu de rôles

Anyland, un 13 juin au soir. Une légère brise gâche à peine les 21°C de ressenti. Un jour comme un autre dans ce pays imaginaire. Soudain, une fusillade éclate au
Golden Duck, un restaurant d’une cité balnéaire. Quelques minutes plus tard, trois explosions se font entendre du côté de l’hôtel de luxe Paradise, où se tient un cocktail dînatoire. Pas de doute, c’est un attentat « multi-site », comme on le décrit dans le jargon. La fumée envahit les lieux de la seconde attaque.
Pourtant, nous ne sommes…
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