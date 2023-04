Ils percent le mur de la crèche mitoyenne pour s'introduire chez un caviste et dérober 70 bouteilles de grands crus

Presque cinquante ans après, il semble qu’Albert Spaggiari fasse toujours des émules.

Considéré comme le cerveau du "casse du siècle", le malfaiteur et ses acolytes avaient percé un tunnel puis les murs de la Société générale à Nice pour s’emparer du contenu des coffres en 1976.

Un film inspiré de cet incroyable fait divers s’intitule Les égouts du Paradis, avec Francis Huster ans le rôle du controversé Spaggiari.

Au Rouret, sans doute pas de vedette pour tenir burin et pied de biche. Mais leur cambriolage chez le caviste Au pot-de-vin pourrait être surnommé "L’accès aux nectars divins".

Selon nos informations, les intrus auraient fait main basse sur plus de 70 bouteilles, et en auraient endommagé une vingtaine d’autres. Mais les bandits ne les ont pas emportées au hasard. Petrus, Richebourg, Chambertin, que des grands crus bourguignons et bordelais, pour un butin qui serait escompté à au moins 80.000 euros !

De vrais passe-murailles

Comment ont-ils accédé chez le caviste, alors que la boutique dispose d’un système de sécurité à son entrée ? Tout simplement en jouant les passe-murailles, à partir de la crèche Babilou dont le mur est mitoyen d’Au Pot-de-vin. Ironie de la situation, le trou creusé depuis la crèche, semble taillé pour laisser passer une enfant...

Quoi qu’il en soit, les cambrioleurs ont pu prendre la fuite avant la découverte de leur percée par le personnel de Babilou.

"La commune est plutôt épargnée par la délinquance, mais des vols et cambriolages se produisent parfois", estime d’ailleurs le maire du Rouret, Gérald Lombardo, pour justifier notamment le renforcement de la vidéosurveillance et la création prochaine d’un nouveau poste de police municipale.

Pour l’heure, ce sont bien les gendarmes de la Brigade de recherche de Grasse qui mènent les investigations.