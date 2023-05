Ils avaient tenté de tuer un homme à coups de lavabo à Nice, les cinq suspects seront bientôt jugés

L’affaire agite le quartier de L’Ariane depuis avril 2020. Deux familles rivales se sont affrontées sur fond de vol à main armée et de règlement de compte. L’un des points d’orgue du conflit survient dans la nuit du 5 au 6 avril 2020, vers minuit trente, à l’angle des rues Anatole-de-Monzie et Comte-Vert.

Moïz O., 25 ans, accompagné de son frère et de son cousin, est agressé. A l’arrivée de la police, Moïz O. est dans un état critique. Il a été frappé à coups de lavabo. Des morceaux de faïence ont également servi à le taillader. Son pronostic vital est en engagé au moment où les secours le transportent à l’hôpital. Son oreille droite et un tendon d’une main sont sectionnés, un important traumatisme crânien a provoqué sa perte de connaissance.

Une heure trente plus tard, une autre scène de violence intervient boulevard de l’Ariane. A l’arrivée de la police, un homme armé est interpellé. Il s’avère qu’il s’agit du père des protagonistes de l’agression au lavabo ?

Après trois ans d’enquête, la tentative de meurtre a été requalifiée en violences avec arme, ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours. Cinq suspects, âgés de 21 ans à 34 ans, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel d’ici à la fin de l’année. Un seul, le jeune Fayssal O., arrêté en décembre 2021, est pour l’instant détenu. Il estime être injustement poursuivi dans cette affaire.

Sa demande de remise en liberté formulée mardi a été rejetée, son ADN ayant été retrouvé sur le lavabo. Les autres suspects sont actuellement libres sous contrôle judiciaire après être restés un an en détention provisoire. Au départ de l’enquête, la police judiciaire disposait de peu d’éléments : quelques débris de faïence ensanglantés, des témoins peu bavards qui ont entendu des cris et vu des agresseurs à capuche prendre la fuite à pied et en voiture..

Ces rixes successives auraient pour origine la tentative de vol de la caisse de la famille de Moïz O., des épiciers. Le 5 avril, vers 21 heures, des jeunes avaient bloqué leur fourgonnette avec deux voitures pour tenter de s’emparer de la recette des commerçants. Moïz O. s’en serait pris peu après à l’un des agresseurs. Le passage à tabac de Moïz O. constitueraient une vengeance.

Période de confinement, témoins qui donnent de faux numéros de téléphone, mutisme ou revirement des protagonistes n’ont pas facilité l’enquête de la brigade criminelle. Reste à déterminer le rôle de chacun des protagonistes. La tache du tribunal correctionnel ne s’annonce pas plus simple que celle du que d’instruction.