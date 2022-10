"Ils auraient pu toucher mes enfants": ce Varois accuse les chasseurs d'avoir tué son chat dans son jardin

"La chasse ne va pas s’arrêter à cause de l’urbanisation"

"Il faut en avoir une sacrée couche pour tirer un chat dans un jardin, estime Alain Bouverat, président de la société de chasse de Saint-Maximin. Nous sommes 230 dans la société, il y a de tout... Pas que des prix Nobel. M. Albert a raison à 1 000 %. Par contre, même si ce n’était pas le cas du chat qui a été criblé de plombs, il faut rappeler aux gens qu’il y a une loi sur l’errance des animaux domestiques. Un chat, c’est un vrai carnage pour les lapereaux, les oiseaux… Beaucoup de chasseurs n’aiment pas les chats."

Les plombs retrouvés sur les terrasses et qui parfois tapent aux fenêtres des riverains ? Il n’y a "aucune inquiétude" à avoir, selon le chasseur. "Si je vise un oiseau au ciel, les plombs vont retomber. Il ne s’agit pas d’un tir tendu, il n’y a aucun risque."

Les terrains de chasse près des habitations ? "Nous avons déjà renoncé à un terrain pour des raisons de sécurité, alors que personne ne nous l’avait demandé. On fait des efforts. Mais on ne va pas arrêter de chasser parce que ça urbanise. Les gens viennent habiter dans les bois. C’est un choix. Mais quand on vit là, on est réveillé par des tirs. Ils veulent habiter à la campagne, mais nous, on y chasse depuis Gaston Phébus (1), ça va pas s’arrêter."

S’il trouve inadmissible ce qui est arrivé à Schweppes, Alain Bouverat ne cache pas son amertume vis-à-vis de ce qu’il considère comme "un combat contre la ruralité. Avant il y avait des gens qui n’aimaient pas la chasse. Aujourd’hui, il y a des gens qui détestent les chasseurs. C’est très différent. Parfois, quand je chasse on me regarde comme si j’étais Guy Georges ou Emile Louis. La chasse n’est pas dangereuse si on la pratique de façon responsable et respectueuse. D’ailleurs, il y a moins de morts d’accident de chasse que d’accident de trottinette."

1. Gaston III, dit "Phébus", né en 1331, était un prince pyrénéen spécialiste, entre autres, des arts de la chasse.