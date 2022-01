"Il y a eu des cris"... Après la décapitation et l’émasculation d'un homme à Fréjus, le quartier de Villeneuve sous le choc

C’est au domicile de l’auteur présumé des faits, au second étage d’un immeuble du quartier populaire de Villeneuve, à Fréjus, que le drame sanglant s’est déroulé. Ce vendredi après-midi, plusieurs heures après la décapitation et l’émasculation et d’un homme lui aussi âgé de 38 ans, les voisins étaient sous le choc. À la tombée du jour, une rubalise et des agents de police bloquaient toujours l’accès au hall d’entrée.

Dans l’appartement, le corps décapité avait été retrouvé en fin de matinée. Depuis lors, le ballet des enquêteurs de la police scientifique continuait de surprendre les riverains. "Tout le monde est sous le choc, confiait un homme d’une quarantaine d’années. Smaïn (le prénom de l’auteur présumé des faits, Ndlr), on le voyait souvent. Il vivait là avec sa femme et ses enfants. Le drame a dû se dérouler le matin, pendant que ces derniers étaient à l’école. Quand ils sont rentrés, à midi, ils n’ont pas pu monter dans leur appartement".

"Il y a eu des cris de femme"

La victime (prénommée Nabil) était également connue dans le quartier. "Il n’a pas grandi ici mais à la Gabelle, ajoutait un autre voisin qui souhaite rester anonyme. Je ne sais pas ce qui le liait à Smaïn. Ce dernier était un consommateur de produits stupéfiants. Il avait été incarcéré par le passé. Peut-être que c’est la drogue qui unissait ces deux hommes. Au moment du drame, la femme de Smaïn était présente. Des voisins ont entendu des cris de femme et du grabuge en début de matinée. C’est sans doute à ce moment que tout a dérapé'". Présente au moment des faits, l’épouse aurait été retrouvée sur place dans un état de sidération.

Le mobile demeure inconnu

Dans un communiqué de presse publié en début de soirée, le Procureur de la République de Draguignan Patrice Camberou précisait que "la police judiciaire de Toulon a été saisie de cette affaire (...). Le mis en cause, placé en garde à vue doit faire l’objet d’une expertise psychiatrique. À ce stade de l’enquête, le mobile de ce crime est encore incertain".