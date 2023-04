Il vendait des stupéfiants via son profil "Vinted", un homme arrêté à Roquebrune-Cap-Martin

Et pour cause: le vendeur de stupéfiants concluait ses transactions sous couvert d’une vente "Vinted" – la plateforme en ligne permettant d’acquérir des objets de seconde main.

Le 24 mars, vers 14 heures, les gendarmes sont parvenus à l’interpeller en flagrant délit, avec un client, à l’entrée d’un box d’une résidence située à Roquebrune.

Au cours de la perquisition au domicile du mis en cause, et dans deux boxes appartenant à ses parents, les gendarmes ont mis la main sur 300 grammes de cocaïne, 315 grammes de résine de cannabis, 4.370 euros en numéraire, une arme de poing 22 long rifle chargée, et une carabine de calibre 12 avec dix cartouches. Une prise significative pour les gendarmes de Menton.

Au cours de son audition, l’individu âgé d’une trentaine d’années a reconnu faire commerce de produits stupéfiants depuis environ un an et demi. Au terme de sa garde à vue, il a été placé en détention provisoire, en attente de son jugement fixé au 5 mai prochain.

Dix de ses clients ont par ailleurs été auditionnés et feront l’objet de convocations ultérieures.