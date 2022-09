Il trouve une punaise dans le croissant acheté dans une boulangerie de Nice

Il avait un goût particulièrement amer le dernier croissant que Laurent, Niçois de 47 ans, a mangé. Ou plutôt métallique, à en croire la punaise qu’il a trouvé en croquant dans la pâte feuilletée.

Il raconte l’anecdote qui lui est arrivée lundi: "tous les matins, mon père âgé de 77 ans descend en bas de chez lui dans Nice pour acheter une baguette et deux croissants. Il en mange un le matin et garde le second s’il a une petite faim dans la journée." Coup de bol, point de fringale pure beurre ce jour-là.

"En fin de journée, je suis passé lui rendre visite. Il n’avait pas mangé la deuxième viennoiserie et me l’a proposée. Lorsque j’ai mordu dedans, j’ai senti une pointe métallique. En recrachant la bouchée, je me suis aperçu qu’il y avait une punaise métallique, comme celles avec lesquelles on accroche des posters au mur!"

Viennoiseries artisanales

Une mésaventure qui a coupé l’appétit de Laurent. "Si j’avais trouvé un insecte, ma foi ce n’aurait pas été bien grave. Mais là, imaginez si mon père avait mangé le croissant, il aurait pu se blesser: se la planter dans une dent ou l’avaler. C’aurait pu être grave. Lorsque nous sommes retournés dans le commerce, j’ai eu l’impression qu’on ne nous prenait pas vraiment au sérieux, nous n’avons pas eu d’excuses, ni dédommagement, si ce n’est qu’on nous a proposé de nous offrir deux croissants."

À la boulangerie, la responsable confirme avoir reçu le lendemain les deux hommes. Si elle se dit ennuyée, elle tient à préciser: "Une histoire comme cela ne nous est jamais arrivé, nous sommes très à cheval sur l’hygiène. Le laboratoire ne sert qu’à la confection des produits de boulangerie, il n’y a pas de bureau donc en principe pas de stylos ni de punaises dans cette pièce. Par ailleurs, tout est fait maison. La pâte feuilletée des croissants passe dans le laminoir [qui sert à aplatir la pâte] et les boulangers façonnent les viennoiseries à la main, ils auraient probablement senti s’il y avait eu une pointe métallique. Quoi qu’il en soit, évidemment, nous allons redoubler de vigilance."