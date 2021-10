Il tente de l'étrangler en pleine rue à Nice, une information judiciaire ouverte contre le compagnon de la victime

Xavier Bonhomme précise que l’individu de 36 ans a été mis en examen pour tentative de meurtre par conjoint et violences habituelles par conjoint.



L’agression s’est déroulée vers 3 heures du matin, ce vendredi. Tous deux venaient de quitter leur domicile quand soudain, à hauteur du 22 rue Trachel, l’homme a agressé sa compagne et tenté de l’étrangler.



La victime, une quadragénaire, a perdu connaissance avant de revenir à elle lors de son transport par les sapeurs-pompiers vers l’hôpital Pasteur 2 de Nice.



Son compagnon avait été placé en garde à vue à la caserne Auvare, dans les locaux de la brigade des violences intrafamiliales de la sûreté départementale. Le suspect aurait crié "Allah Akbar".



Il a également été mis en examen pour apologie du terrorisme. Le maintien en détention avait été requis par le parquet. Il a été suivi par le Juge des libertés et de la détention (JLD) et l’homme a réintégré la maison d’arrêt de Nice.